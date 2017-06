Thiem stürmt mit Galavorstellung ins Viertelfinale

Dominic Thiem hat als erst zweiter männlicher Österreicher nach Thomas Muster zum zweiten Mal das Viertelfinale eines Grand- Slam- Turniers erreicht. Der 23- jährige Niederösterreicher, der bei den French Open in Paris als Nummer 6 gesetzt ist, besiegte am Sonntag in Paris den Argentinier Horacio Zeballos souverän mit 6:1, 6:3, 6:1. Damit hat Thiem bei diesem Turnier immer noch keinen Satz abgegeben.