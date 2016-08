Thiem: "New York baut mich immer auf"

Im letzten Jahr war der Lichtenwörther beim Klassiker in Flushing Meadows auf Position 20 gesetzt, scheiterte in der dritten Runde an Kevin Anderson in drei Sätzen. Der Südafrikaner erzielte dabei 52 (!) Servicewinner. "Sein Aufschlag hat mich gekillt", erinnert sich Thiem, "na ja, kein schönes Match."

Probleme bei der Vorbereitung

Heuer schlägt Thiem beim letzten Major- Spektakel des Jahres erstmals als Top- 10- Spieler auf. Die Vorbereitung verlief nicht wirklich nach Wunsch. Dominic erreichte zwar beim Millionen- Turnier in Cincinnati das Viertelfinale, konnte dabei aber kaum Matchpraxis sammeln. Erste Runde Freilos, zweite Runde Sieg gegen "Aussie- Boy" John Millman. Vor dem Achtelfinale hatte Gael Monfils aufgegeben, dann folgte ein 3:6, 4:6 gegen Milos Raonic. Seit Sonntag bereitet sich Domi in New York mit Coach Günter Bresnik und Physio Alex Stober auf die US Open vor, Erstrundengegner ist mit Millman ein alter Bekannter. "Wir haben gut gearbeitet, ich habe viel gespielt."

Die Bedingungen im "Big Apple" kommen ihm entgegen. Bei den US Open weist Thiem seine höchste "Major- Siegquote" (siehe Statistik rechts) auf. "New York baut mich immer auf", lächelt er, "aber das Semifinale in Paris steht bisher schon über allem drüber."