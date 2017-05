Thiem live: So macht er sich für Nadal warm

A ufwärm-

-

Bestens vorbereitet

Partner war Fernando Verdascotaktisch keine unkluge Wahl, ist Verdasco doch wie Nadal Linkshänder und kennt "Rafa" bestens. Unterstützt wird Thiem auch heute wieder von Mama Karin, die kräftig die Daumen drückt.

"Ich weiß haargenau, wie er spielt - trotzdem ist er der Nadal, es wird eine unfassbar schwere Partie", lautete die Prognose des 23- jährigen Niederösterreichers. Vor allem aufgrund seiner langjährigen Routine sei der 30- jährige Spanier im Vorteil.

"Durch seine ganze Erfahrung wird er sicher frischer in die Partie gehen, weil der hat wahrscheinlich schon 45- mal so eine Woche hinter sich, wie ich jetzt erst eine nach der letzten Woche habe. Er ist also sicherlich in einer besseren körperlichen und sonst auch frischeren Verfassung", meinte Thiem zur Ausgangslage.

"Sehr, sehr gutes Gefühl" für Paris

Unabhängig vom Ausgang des neuerlichen Duells mit Nadal werde er "mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Paris fahren. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich morgen eine gute Partie spiele, vielleicht sogar noch ein Alzerl drauflegen kann und das Ergebnis besser sein wird als in Madrid."