Thiem legt los! Erstrundenspiel heute live

Hunderte Zuschauer verfolgten am Samstag auf dem Platz zwei der Anlage in Roland Garros das Training der zwei aktuell "heißesten" Zukunfts- Aktien der ATP- Tour: Mit seinem "Buddy" Alexander Zverev, der zuletzt in Rom als 20- Jähriger seinen ersten 1000er- Titel geholt hat und nun in den Top Ten steht, trainierte Thiem eine Stunde. Danach ließ Thiem geduldig Autogramm- und Selfie- Wünsche über sich ergehen, ehe er für diesen Tag die Anlage wieder verließ.

Denn schon am Sonntag geht es für den achtfachen Turniersieger und von vielen Wettanbietern und Beobachtern an dritter Stelle genannten Sieganwärter los. Thiem, der erstmals bei einem Major als Nummer 6 gesetzt ist, trifft zum zweiten Mal nach dem Acapulco- Hartplatz- Finale 2016 (7:6/6,4:6,6:3) auf den Australier Bernard Tomic. "Das wird natürlich eine ganz andere Sache als auf Hardcourt. Er ist ein extrem unangenehmer Spieler, also ziemlich unorthodox. Das wird sicher eine interessante Partie", erklärte Thiem am Samstag im APA- Gespräch. Dass er schon am Sonntag, an dem nur je 16 Herren- und Damen- Einzel gespielt werden, auf den Platz muss, stört den Lichtenwörther gar nicht.