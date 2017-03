Thiem kennt seinen Auftaktgegner in Indian Wells

Das als Nummer acht gesetzte Tennis- Ass Dominic Thiem bekommt es beim Masters- 1000- Turnier von Indian Wells zum Auftakt mit Jeremy Chardy zu tun. Der Franzose besiegte am Donnerstag (Ortszeit) in der ersten Runde den moldawischen Qualifikanten Radu Albot mit 7:6(2),6:2. Der Lichtenwörther Thiem gewann zuletzt das Turnier in Rio de Janeiro und erreichte in Acapulco das Viertelfinale.