Thiem "katastrophal! Es gibt keine Entschuldigung"

Nach dem Aus gegen Jack Sock in Runde zwei beim "1000er"- Turnier in Paris herrscht im Tennis- Lager von Dominic Thiem Katerstimmung. "Katastrophal! Ein grottenschlechtes Match", ärgerte sich Coach Günter Bresnik, "dafür gibt es keine Entschuldigung." Noch leben die Chancen auf das Masters in London, doch mit Marin Cilic hat ihn ein Spieler schon überholt.