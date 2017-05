Thiem in Rom: Hier schlägt sich der Superstar ein!

krone.at- Reporter Franz Hollauf schaute dem Österreicher vor seinem schweren Zweitrunden- Duell genau auf die Beine. Mit Roberto Bautista Agut schlug sich Thiem (oben im Video) schon einmal ein. Auch die Mama des Niederösterreichers (Bild unten) ist in der italienischen Hauptstadt vor Ort, drückt ihrem Sohnemann die Daumen. Coach Bresnik wirkt entspannt. Nach dem bärenstarken Leistungen in Madrid in der Vorwoche geht Thiem als großer Favorit in das Duell mit Cuevas.

Dominics Mama beobachtet ihren Sohn beim Einschlagen. Foto: Franz Hollauf

Bresnik bekräftigt: "Ab und zu schaut Dominic jetzt bei Turnieren schon ein, zwei Matches weiter, hier sicher nicht." Auf die Unterstützung der österreichischen Fans kann Thiem auch in Rom zählen.

Das Turnier ist die große Generalprobe für die French Open in Paris, die in rund zwei Wochen beginnen. Thiems absolutes Saison- Highlight!