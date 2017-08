Thiem in NY: "Für mich ist das eine große Ehre!"

"Krone": Deine Erwartungen für die US Open in New York?

Dominic Thiem: Das Kribbeln im Bauch kommt, ich freu mich riesig. Dieser Grand Slam macht mir so viel Spaß. Ein Höhepunkt im Tennisjahr.

Du hast zuletzt eine Woche intensiv in der Akademie von John McEnroe auf Randalls Island trainiert.

Ja, bis zu vier Stunden täglich mit dem Russen Karen Chatschanow. Es ging viel weiter, alles sehr anstrengend. Wir haben an vielen Feinheiten gearbeitet.

Von der verrückten Stadt schon etwas gesehen?

Nein, bei so einem wichtigen Turnier dreht sich alles nur ums Tennis. Nur am Abend gehe ich mit Freunden essen. Dann geht's gleich ins Bett. New York ist zwar die Stadt, die niemals schläft - aber ich brauche hier meine zehn Stunden Schlaf, um fit zu sein.

Am Donnerstag hattest du ein langes Shooting für deinen Ausrüster. Macht dir der "Model- Job" Spaß?

Eigentlich schon, doch es ist fast so kräfteraubend wie ein Match. Ich musste fünf Stunden im Riverside Park unzählige Fotos machen. Höchste Konzentration ist gefragt. Aber es war lustig, weil ich mir zur Ablenkung laute Musik wünschen durfte. Ich wählte übrigens alte Songs von Peter Cornelius. Kultig. Jetzt kennt man ihn in New York.

Auch dein Bekanntheitsgrad im Big Apple steigt. Du wirst immer öfter auf der Straße oder in Restaurants um Selfies gebeten.

Wenn man in den USA abseits der Tennisplätze erkannt wird, ist es eine Ehre. Vor allem über Komplimente von Kindern freue ich mich extrem. Das zeigt, dass ihnen mein Spiel gefällt.

Wohin geht heuer die Reise bei den US Open?

Ein guter Start muss her, und ich will so wie heuer bei jedem Major die zweite Woche erreichen.

Die Form stimmt?

Es läuft von Tag zu Tag immer besser, ich spüre den Ball auf dem Schläger wieder besser und fiebere meinem ersten Match entgegen. Partien in New York haben ein ganz besonderes Flair.

Peter Moizi (aus New York), Kronen Zeitung