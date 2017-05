Thiem: Heute Duell gegen Aufschlag- Monster Querrey

Mit Querrey hat er sich 2016 und 2017 jeweils in Acapulco gemessen (Bilanz: 1:1). "Er hat ein Riesenservice, das wird sehr schwer zu breaken auf Sand. Beide sind relativ ähnliche Spielertypen, die viel auf Risiko gehen. Also von dem her werden es wahrscheinlich kürzere Ballwechsel als gegen Cuevas."

Foto: AP

Nächstes Duell mit Nadal?

Das mögliche dritte Duell in drei Wochen mit Sandplatz- König Rafael Nadal ist also nur noch einen Sieg entfernt. "Ja, ich habe auch den Raster gesehen, und natürlich weiß ich ihn bis zum Finale durch, aber es wartet noch ein sehr schwieriges Match. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht an das Duell denke." Volle Konzentration auf das Duell gegen Querrey!