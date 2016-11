Thiem- Gegner Monfils mit Warnung: "Zeit für Sieg!"

Nach seinem 3:6, 4:6 gegen Milos Raonic aus Kanada hatte der Franzose Gael Monfils den Reportern bei den ATP World Tour Finals in London in die Notizblöcke diktiert: "Jetzt wird es Zeit für einen Sieg!" Was wohl auch schon so etwas wie eine kleine Drohung an Dominic Thiem sein sollte. Der war gelassen, was seinen Gegner anbelangt: "Monfils? Super starker Spieler, frischer als die meisten hier, weil er nicht so viel gespielt hat. Sicher der beste Athlet auf der Tour. Aber man kann auch auf Löcher in seinem Spiel hoffen." Wir haben Monfils akrobatische Einlagen beim Training gefilmt (Video oben).