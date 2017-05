Thiem- Gala: Mama Karin war völlig losgelöst!

Die lautesten Jubelschreie kamen aus seiner Spielerbox: Mama Karin war nach dem wohl größten Sieg ihres Juniors völlig losgelöst. "So gut habe ich ihn noch nie gesehen. Dominic hat mit Nadal den größten Sandplatzspieler aller Zeiten phasenweise abgeschossen." Als sie darauf ein Glas Prosecco bestellte, erkannte sie der Bar- Besitzer, gab’s Standing Ovations für die Mama - und eine Einladung auf den Prosecco!

Mama Karin (re.) stieß mit einer Freundin auf den Sieg von Dominic an. Foto: AP, Moizi

Mit ihr jubelten Co- Trainer Werner Lazelberger und Physiotherapeut Alex Stober, der meinte: "Ich arbeite mit Dominic jetzt seit über eineinhalb Jahren zusammen. Er hat sich so extrem entwickelt, dass er auf dem Weg zum absoluten Tennis- Superstar ist."

Im "Foro Italico" wird Thiem bereits groß gefeiert. Die italienischen Gazzetten widmen ihm Titelstories. Die Fans stehen um Autogramme Schlange, die TV- Sender in Rom fragen um lange Interviews an. Sogar Vergleiche mit Thomas Muster, der beim Klassiker in der ewigen Stadt dreimal (1990, 1995 und 1996) gewonnen hatte, werden gezogen. "Muster war der Tominator, Thiem ist der Dominator", stellte ein Journalist der "Gazzetta dello Sport" begeistert fest. "Dominic bewegt die Massen, keiner spielt so schnell wie er."

Wie beim Fußball gibt es jetzt auch österreichische Schlachtenbummler im Ausland - an die 200 Fans waren bei der gestrigen Sternstunde dabei.

Peter Moizi aus Rom, Kronen Zeitung