Thiem: Endstation im Viertelfinale von Brisbane

Dominic Thiem ist im Viertelfinale des ATP- Turniers in Brisbane ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag am Freitag dem Bulgaren Grigor Dimitrov in drei Sätzen mit 3:6, 6:4, 3:6. Oben im Video sehen Sie einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz in Brisbane, als ein Journalist Dominic Thiem für einen Belgier hielt.