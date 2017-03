Thiem- Bezwinger Querrey holt gegen Nadal den Titel

Nadal hatte noch nie bei diesem Event auch nur einen Satz verloren, 2005 und 2013 noch auf Sand daher auch souverän jeweils den Titel geholt. Auch auf Hartplatz hatte es für den 30- Jährigen bestens geklappt, ehe er in seiner 15. Acapulco- Partie seinen Meister fand. Querrey schlug 19 Asse und feierte seinen ersten Sieg im fünften Vergleich mit dem Rekordgewinner der French Open. Querrey wird sich durch den wichtigsten seiner bisher neun ATP- Titel in der Weltrangliste um 14 Plätze auf Rang 26 schieben.

Im Damen- Finale setzte sich Lesia Zurenko gegen die Französin Kristina Mladenovic 6:1,7 ́:5 durch. Es ist der dritte WTA- Titel der Ukrainerin. Während vor dem März- Klassiker in Indian Wells am Sonntag noch die Finali der Herren in Sao Paulo und der Damen in Kuala Lumpur gespielt wurden, war auch Jürgen Melzer im Finaleinsatz. Der 35- Jährige spielte in Wroclaw/Polen gegen Lokalmatador Michal Przysiezny um einen Challenger- Titel. Ein Sieg würde ihn zurück in die Top 160 bringen.