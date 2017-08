Thiem: "Am Geburtstag muss ich in New York sein"

Elf Spiele absolvierte Dominic im Big Apple, feierte dabei acht Siege. "Diese Bilanz muss heuer ausgebaut werden, ich freue mich extrem auf mein erstes Match!"

2014 erreichte er bei seiner Premiere das Achtelfinale, schlug dabei in der dritten Runde seinen Kumpel und damaligen Stallkollegen Ernests Gulbis in fünf Sätzen.

2015 zog Dominic nach Siegen über Daniel Gimeno- Traver und Denis Istomin in Runde drei ein, Kevin Anderson beendete den Lauf.

Traver und Denis Istomin in Runde drei ein, Kevin Anderson beendete den Lauf. 2016 musste der Lichtenwörther im Achtelfinale beim Stand von 3:6, 2:3 gegen den Argentinier Juan Martin del Potro aufgeben. "Doppelt schmerzhaft, wenn man so einen Grand Slam beenden muss."

Ganz oben im VIDEO sehen Sie eine Trainingseinheit von Thiem, die vom auf dem Nebenplatz spielenden John McEnroe etwas "beeinflusst" worden ist…​

Umso motivierter geht er heuer in die US Open. Alex de Minaur gilt als Riesenfighter, schlug heuer bereits Jürgen und Gerald Melzer. "Er ist extrem fit für einen 18- Jährigen, ich darf die Geduld nicht verlieren."

Foto: GEPA

Am 3. September feiert Dominic seinen 24. Geburtstag, den will er unbedingt in Manhattan verbringen. "Und zwar als Spieler, der noch im Turnier ist. Am Geburtstag muss ich in New York sein!" Das würde den Achtelfinal- Einzug bedeuten.

An der Unterstützung fehlt es jedenfalls nicht. Das Thiem- Team kann sich sehen lassen: Neben Papa Wolfgang sitzen heute auch Coach Günter Bresnik, Physio Alex Stober, Co- Trainer Werner Lazelberger und US- Tennis- Manager Gabe Norona in der Spieler- Box.

Peter Moizi (in New York), Kronen Zeitung