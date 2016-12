Theresienbad- Sextäter zum zweiten Mal vor Gericht

Während der zweite Anklagepunkt - schwerer sexueller Missbrauch eines Unmündigen - bereits rechtskräftig erledigt ist, muss nun noch einmal um die inkriminierte Vergewaltigung verhandelt werden. Aufgehoben war das Urteil teilweise wegen Feststellungsmängel worden , wie Senatspräsident Thomas Philipp im Oktober darlegte. Das bedeute, dem schriftlichen Urteil zum zweiten Anklagefaktum waren formaljuristisch zwingend erforderliche Feststellungen nicht zu entnehmen.

Der irakische Flüchtling wurde im Juni wegen Vergewaltigung eines Buben zu 6 Jahren Haft verurteilt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Sollte der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Beate Matschnig zum Schluss kommen, dass der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt wurde, steht dem Gericht ein Strafrahmen von bis zu 15 Jahren zur Verfügung, da bei dem Buben einem psychiatrischen Gutachten zufolge eine posttraumatische Belastungsstörung aufgetreten ist, die einer schweren Körperverletzung gleichzusetzen ist. Dem Erstgericht waren im Hinblick auf das fast noch jugendliche Alter des Angeklagten, seiner bisherigen Unbescholtenheit und geständigen Verantwortung sechs Jahre angemessen erschienen.

Buben in WC- Kabine gezerrt, dann wieder schwimmen gegangen

Der Iraker war im September 2015 über die Balkanroute nach Österreich gekommen. Drei Monate später packte er - den nunmehr rechtskräftigen Feststellungen zufolge - im Hallenbad einen Zehnjährigen an der Hand, zerrte ihn in eine WC- Kabine, verriegelte die Tür und verging sich an dem unmündigen Schüler. Offen ist die Frage, ob dabei der Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt wurde, was sich auf den Strafrahmen auswirken würde.

Im Wiener Theresienbad kam es zum Übergriff. Foto: Florian Hitz

Der 20- Jährige war noch im Hallenbad festgenommen worden. Der missbrauchte Bub hatte sich an den Bademeister gewandt, der die Polizei verständigte. Umgehend setzten sich Beamte der ums Eck gelegenen Polizeiinspektion Hufelandgasse in Bewegung, die den Verdächtigen beim Springen vom Dreimeterbrett wahrnehmen konnten und abführten. In seiner polizeilichen Erstbefragung legte der 20- Jährige ein Geständnis ab und erklärte laut Einvernahmeprotokoll, er sei seinen "Gelüsten nachgegangen". Er habe "seit vier Monaten keinen Sex mehr gehabt".

Der Mann hatte im Irak als Taxifahrer gearbeitet. Im September 2013 heiratete er, seine Frau bekam bald danach ein Kind. Im August 2015 entschied er sich, den Irak zu verlassen, um seinen Angaben zufolge für sich und seine Familie "etwas aufzubauen".