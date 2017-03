Theater zeigt 80 einminütige Stücke

Das "One Minute Play Festival", bei dem dieses Jahr 50 Autoren mitwirken, findet bereits zum dritten Mal statt. Beim längsten bekannten Theaterstück hatte eine Gruppe aus neun Schauspielern im nordindischen Jammu nahe der pakistanischen Grenze das Stück "Yes Thank You Universe - A Tale of Two Attitudes" aufgeführt. Geschrieben hatte es der Inder Vickrant Mahajan speziell für diesen Rekordversuch, der ihm bei der Aufführung vom 13. bis 14. August 2015 gelang.

Redaktion krone.at