Thailand: Wer zu wenig trauert, dem droht Strafe

Kritik am Königshaus wird in Thailand mit einer Gefängnisstrafe geahndet. Nun greift die thailändische Regierung nach dem Tod von König Bhumibol sogar bei mangelnder Trauerhaltung von Staatsbürgern hart durch. Wie Justizminister Paiboon Koomchaya am Dienstag bekannt gab, sind Diplomaten des Landes aufgerufen, Thailänder im Ausland aufzuspüren, die sich ungebührlich verhalten und damit eine Majestätsbeleidigung begehen.