Thailand: Bär stürzt bei Hubschrauberflug zu Tode

Auf dem Weg zurück in die Wildnis ist ein asiatischer Schwarzbär in Thailand unter äußerst tragischen Umständen ums Leben zugekommen: Das mehr als 80 Kilogramm schwere Tier stürzte nach Angaben der Naturschutzbehörden vom Mittwoch aus großer Höhe auf den Boden, als der Hubschrauber, mit dem es transportiert werden sollte, in Turbulenzen geriet.