Test- Debakel: Alonso kritisiert eigenes Team!

Der zweifache Weltmeister der Motorsport- Königsklasse ließ kein gutes Haar an seinem Rennstall, schimpfte über Motorenlieferant Honda: "Alle im Team sind bereit zum Siegen - alle außer Honda." Der Grund für seinen Zorn: Laut Alonso fehlen dem McLaren auf der Geraden 30 km/h auf die Konkurrenz, was sich auch in den langsamen Zeiten widerspiegelt. Zudem spulte der Spanier am Mittwoch aufgrund technischer Probleme am Auto die wenigsten Kilometer ab.

Foto: GEPA

"Jede Kurve Vollgas"

Der Mangel an Motorleistung ermöglicht sogar, "dass wir hier jede Kurve Vollgas fahren können." Trotz der bisher sehr enttäuschenden Testfahrten steckt Alonso den Kopf nicht in den Sand: "Ich glaube daran, dass wir Rennen gewinnen und auf dem Podium stehen können." Kommt der Umschwung, oder gibt’s die nächste Frustsaison? Man darf gespannt sein, wie sich der McLaren zum Start der Saison am 26. März in Melbourne präsentiert.