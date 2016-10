Terrorverdacht: Polizeieinsatz in Chemnitz

Terrorverdacht in der ostdeutschen Stadt Chemnitz: Wie die Polizei von Sachsen auf Twitter mitgeteilt hat, stehen derzeit Spezialeinheiten wegen des "Verdachts der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages" in einem Großeinsatz. Eine Wohnsiedlung wurde komplett abgeriegelt, Bewohner wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und auf Anweisungen der Polizei zu warten.