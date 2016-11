Terrorpropaganda: Ex- Pauli- Star entgeht dem Häfn

Der Fußballprofi Deniz Naki ist in der Türkei vom Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden. Das Gericht in Diyarbakir sei damit kurz nach Prozessbeginn einem überraschenden Antrag der Anklage gefolgt, sagte Nakis Anwalt Soran Haldi Mizrak am Dienstag. Der Linken- Abgeordnete und Prozessbeobachter Jan van Aken hatte zunächst von der Einstellung des Verfahrens gesprochen.