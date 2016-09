Terrorklagen gegen Riad wegen 9/11 möglich

Der US- Kongress hat Präsident Barack Obama am Mittwoch die größte innenpolitische Niederlage seiner Amtszeit bereitet, die eine schwere diplomatische Krise mit dem Bündnispartner Saudi- Arabien auslösen könnte. Das Parlament in Washington überstimmte mit großer Mehrheit ein Veto Obamas gegen ein Gesetz, das Angehörigen der Terroranschläge des 11. September 2001 (9/11) Klagen gegen Riad ermöglicht.