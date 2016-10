Terroristen schlugen heuer 15 Mal in Europa zu

5. Oktober, Brüssel (Belgien): drei Verletzte

Ein Mann attackiert Polizisten während einer Kontrolle auf einer Hauptstraße der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek mit einem Messer. Der Angriff dürfte einen terroristischen Hintergrund haben, hieß es seitens der Justizbehörden.

Messerattacke in der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek Foto: The Associated Press

25. September, Budapest (Ungarn): zwei Verletzte

Bei der Explosion eines Sprengsatzes im Zentrum von Budapest werden zwei Streifenpolizisten verletzt.

6. August, Charleroi (Belgien): ein Toter, zwei Verletzte

In der belgischen Stadt Charleroi greift ein 33- jähriger Algerier zwei Polizistinnen auf der Straße mit einer Machete an . Beide Frauen werden verletzt, eine von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, rief der Angreifer während der Attacke "Allahu Akbar" (Gott ist groß). Der Mann wurde erschossen.

26. Juli, Saint- Etienne (Frankreich): ein Toter, ein Verletzter

Bei einer blutigen Geiselnahme in einer französischen Kirche wird einem 84- jährigen Priester die Kehle durchgeschnitten. Eine weitere 86- jährige Geisel wird schwer verletzt.

Saint-Etienne-du-Rouvray: Beim Anschlag in der Kirche wurde dem Priester die Kehle durchgeschnitten. Foto: twitter.com, maps.google.com

24. Juli, Ansbach (Deutschland): ein Toter, 15 Verletzte

Ein Syrer (27) sprengt sich bei einem Musikfestival in die Luft. Der Selbstmordanschlag hat nach Angaben des bayrischen Innenministers Joachim Herrmann einen islamistischen Hintergrund.

19. Juli, Garda- Colombe (Frankreich): vier Verletzte

Ein Moslem sticht auf eine Mutter und ihre drei kleinen Töchter ein. Der Marokkaner soll die Frauen als "zu leicht bekleidet empfunden haben" und nach der Tat "Allahu Akbar" gerufen haben.

18. Juli, Würzburg (Deutschland): ein Toter, fünf Verletzte

Bei einem Axt- und Messerangriff in einer Regionalbahn unter "Allahu Akbar"- Rufen eines 17- jährigen Flüchtlings werden fünf Menschen verletzt. Der Täter war via Österreich nach Deutschland eingereist.

Sicherheitskräfte erschossen den Attentäter von Würzburg während seiner Flucht. Foto: EPA, AP

14. Juli, Nizza (Frankreich): 85 Tote, über 200 Verletzte

Ein Mann fährt bei den Feierlichkeiten zum französischen Unabhängigkeitstag unter "Allahu Akbar"- Rufen mit einem Schwerlaster Dutzende Menschen, darunter zehn Kinder, zu Tode. Der Täter wird bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Gedenken an die 84 Opfer von Nizza auf der Strandpromenade Foto: APA/EPA/OLIVIER ANRIGO

14. Juni, Brüssel (Belgien): ein Verletzter

Moslems stechen auf einen Transgender ein.

13. Juni, Paris (Frankreich): zwei Tote, ein Verletzter

Das Polizistenpaar Jean- Baptiste Salvaing und seine Frau Jessica Schneider wird - drei Tage nach Beginn der Fußball- EM - im Pariser Vorort Magnanville von einem Islamisten mit Messerstichen getötet .

20. Mai, London (England): vier Verletzte

Ein türkischer Moslem sticht auf einem Parkplatz auf vier Frauen ein - "zu Ehren" des dreijährigen Jubiläums des Mordes an dem britischen Soldaten Lee Rigby.

19. Mai, Bad Friedrichshall (Deutschland): eine Tote

Ein Pakistaner ermordet eine 70- jährige Rentnerin in ihrer Wohnung und hinterlässt einen Zettel mit islamischen Inhalten.

10. Mai, Grafing (Deutschland): ein Toter, drei Verletzte

Eine Messerattacke in der Stadt Grafing bei München fordert einen Toten und drei Verletzte. Wie das zuständige Polizeipräsidium mitteilte, handle es sich bei dem Täter um einen 27- jährigen deutschen Staatsbürger ohne Migrationshintergrund.

Tatort der Messerattacke in Grafing Foto: APA/dpa/Andreas Gebert

22. März, Brüssel (Belgien): 32 Tote, rund 340 Verletzte

Drei IS- Selbstmordattentäter sprengen sich am Brüsseler Zaventem- Flughafen und in einer U- Bahn nahe der Maalbek- Station in die Luft .

Ein Opfer am Zaventem-Flughafen Foto: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

26. Februar, Hannover (Deutschland): ein Verletzter

Ein 15- jähriges Mädchen mit marokkanischen Wurzeln aus dem Umfeld des Salafisten Pierre Vogel sticht auf einen Bundespolizisten ein und verletzt ihn schwer .

Laufende Ermittlungen, Suche nach Motiven

Neben den genannten gab es noch weitere Attacken und mutmaßliche Anschläge, bei denen aber noch Unklarheit über die Motive der Täter herrscht bzw. die Ermittlungen noch laufen. So wurden etwa bei einer indischen Hochzeit in einem Sikh- Gebetshaus im deutschen Essen im April durch eine Explosion drei Menschen verletzt , einer davon schwer. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Terrorakt handelt, ist nicht restlos geklärt. Am 1. Januar hatte ein Moslem im französischen Valence absichtlich französische Sicherheitskräfte vor einer Moschee angefahren. Wie sich dann aber herausstellte, handelte es sich dabei um keine islamistisch motivierte Tat.

Eine exakte Zuordnung der verübten Bluttaten hinsichtlich der Beweggründe ist daher - insbesondere bei laufenden Ermittlungen - oft noch nicht möglich.