Terrorgefahr: Sobotka setzt auf Kamera- Offensive

Mit einer Kamera- Offensive will Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) für mehr Sicherheit in Österreich sorgen und der Terrorbedrohung noch schlagkräftiger entgegentreten. Denn beim letzten Anschlag in Stockholm haben die "elektronischen Augen" maßgeblich zur Verhaftung des Attentäters beigetragen.