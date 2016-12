Terrorfahrt in Berlin wurde offenbar geübt

Eigentlich habe der Sattelzug, der vor einer Berliner Firma geparkt hatte, am Montag stehen bleiben sollen, um auf seine für Dienstagrüh geplant gewesene Entladung zu warten, führte Wasik aus. Nach den von ihm überprüften GPS- Daten des Fahrzeugs habe aber jemand um 15.44 Uhr den Motor gestartet sowie weitere Male um 16.52 und um 17.37 Uhr. Der Laster sei allerdings nicht weggefahren. Dabei könnte es sich um Versuche eines mutmaßlichen Entführers gehandelt haben, den Lkw zu steuern.

Es sei geplant gewesen, aus Italien transportierte Stahlkonstruktionen Dienstagfrüh auszuladen, sagte der Besitzer der betroffenen polnischen Spedition bei Gryfino in der Nähe von Stettin dem Sender TVN24. Der Fahrer des Sattelzuges, sein Cousin, sei seit etwa 16 Uhr nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen, sagte er.

Foto: Associated Press

Erst gegen 19.45 Uhr habe sich der Lkw dann in Gang gesetzt. Gegen 20 Uhr raste das Fahrzeug schließlich in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin.

Foto: APA/AFP/John MacDougall

Pole tot im Sattelzug aufgefunden

Ein Verdächtiger, bei dem es sich um den Lenker des Todes- Lkws handeln soll, wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Ein weiterer Mann, ein Pole, der tot in dem Fahrzeug gefunden wurde, habe den Sattelzug nicht gesteuert, teilte die Polizei Dienstagfrüh über Twitter mit.