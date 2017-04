Terrorbedrohung: Polizei überwacht Ostermärkte

Die großen Ostermärkte, zum Beispiel in Wien, werden in den kommenden Tagen hermetisch abgeriegelt: Grund dafür sind die Terroranschläge der vergangenen Wochen - vor allem jener auf Kirchen in Ägypten, bei dem 44 Christen getötet wurden .

Terror in Ägypten Foto: AP, thinkstockphotos.de

"Erhöhtes Gefährdungspotenzial"

Staatsschützer haben jedenfalls Alarm geschlagen: Auf den großen Märkten, etwa Am Hof, auf der Freyung, am Kalvarienberg, aber auch in Schönbrunn patrouillieren demnach schwer bewaffnete Beamte der Polizeieinheit.

Foto: Andi Schiel

Konkrete Informationen über mögliche Anschläge gibt es laut Exekutive zwar nicht - "aber es besteht erhöhtes Gefährdungspotenzial", heißt es.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung