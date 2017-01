"Terroranschlag war sehr zeitnah geplant"

Es war wirklich äußerst knapp: Nach der am Freitagabend im Wiener Bezirk Favoriten erfolgten Festnahme eines 18- jährigen Albaners , der einen Sprengstoffanschlag in der Bundeshauptstadt geplant hatte, bestätigte nun der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, dass das Terrorattentat kurz bevorgestanden sein dürfte. "Es gibt Hinweise, dass ein solcher Anschlag sehr zeitnah geplant war", erklärte er am Samstag im Ö1- Morgenjournal. Als mögliches Szenario nannte Kogler etwa einen Bombenanschlag in der Wiener U- Bahn.