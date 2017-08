Terroralarm in Rotterdam: Rockkonzert abgesagt

In den Niederlanden ist am Mittwochabend ein Rockkonzert wegen einer Anschlagswarnung kurzfristig abgesagt worden, nachdem in der Nähe des Rotterdamer Clubs "Maassilo" ein Kleinbus mit Kleinflaschen gefunden wurde. Der Fahrer wurde nach Angaben des Bürgermeisters verhaftet. Der Club teilte via Twitter mit, die kalifornische Gruppe Allah- Las könne auf Anordnung der Polizei nicht wie geplant auftreten.