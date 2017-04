Terror- Teufel Anis Amri war ein Einzeltäter

Der 24- jährige Tunesier Anis Amri, der am 19. Dezember mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast war und dabei zwölf Menschen getötet sowie Dutzende weitere teils schwer verletzt hatte, war nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft ein Einzeltäter. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass weitere in Deutschland ansässige Personen in die Tatvorbereitung oder Ausführung eingebunden gewesen seien, erklärte Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwoch. Amri wurde in der Nacht auf den 23. Dezember in Mailand erschossen , nachdem er das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet hatte.