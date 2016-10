Terror- Razzien in fünf deutschen Bundesländern

Wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung hat es am Dienstag in mehreren deutschen Bundesländern Polizeieinsätze gegeben. Beamte des Landeskriminalamts Thüringen durchsuchten am Dienstag gleichzeitig zwölf Wohnungen sowie eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylwerber in Thüringen, Hamburg, Nordrhein- Westfalen, Sachsen und Bayern, wie das Landeskriminalamt in Erfurt mitteilte.