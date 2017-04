Terror- Propaganda? Ex- St.- Pauli- Profi verurteilt

Im November 2016 war der Ex- Bundesliga- Kicker vom Vorwurf der "Terror- Propaganda" für die PKK freigesprochen worden. Der Richter entschied damals, dass Nakis Äußerungen unter Meinungsfreiheit fielen. Ein Staatsanwalt hatte jedoch Revision beantragt. So kam es jetzt zum zweiten Verfahren. "Das Urteil finde ich natürlich scheiße", so Naki, der zur Zeit bei Amed SK aus Diyarbakir unter Vertrag steht, in einem ersten Statement.

Warum kam es zu dem Verfahren? Der ehemalige Spieler des FC St. Pauli und des SC Paderborn hatte über Facebook und Twitter kritische Meldungen verbreitet. Unter anderem ging es um einen Facebook- Eintrag im Jänner 2016. Nachdem Amed SK im Pokal den Erstligisten Bursaspor besiegt hatte, schrieb Naki, dass der Sieg denen gewidmet sei, "die bei den Grausamkeiten, die seit über 50 Tagen auf unserem Boden stattfinden, getötet oder verletzt wurden".

Naki spielte damit auf Auseinandersetzungen zwischen türkischen Sicherheitskräften und der PKK im kurdischen Südosten der Türkei an. Er wurde vom türkischen Verband für zwölf Spiele gesperrt. "Ich gehe davon aus, dass ich noch im Knast landen werde. Ich werde weiter den Mund aufmachen, wenn ich Menschen Not leiden sehe." Der 27- Jährige überlegt mit seinen Anwälten gegen das Urteil anzufechten.