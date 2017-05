Terror nach Pop- Konzert: Panik, 19 Tote!

Zeugen berichteten von einem "extrem lauten Knall" nach dem Konzert der US- amerikanischen Pop- Sängerin Ariana Grande (23). Die Konzerthalle, laut Homepage die größte geschlossene Arena Europas mit Platz für 21.000 Menschen, musste evakuiert werden. Die Sängerin selbst sei wohlauf, teilten die Veranstalter mit. Das Konzert wurde vorwiegend von Teenagern und ihren Begleitpersonen besucht.

Ein Sprecher teilte mit, dass die US-amerikanische Sängerin Ariana Grande wohlauf sei Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Michelle Sullivan, die mit ihren beiden Töchtern (12 und 15) bei der Veranstaltung war, sagte zu BBC: "Es war alles sehr Furcht erregend! Gerade als die Lichter ausgingen hörten wir laute Explosionen und alle begannen zu schreien! Uns wurde immer nur gesagt: 'Lauft einfach weiter, hört nicht auf zu laufen!'" Ein Video, in dem man Menschen aus der Halle fliehen sieht, wurde auf der Kurznachrichtenplattform Twitter gepostet und bereits zigtausende Male geteilt.

Viele Todesopfer: Polizei vermutet Terror- Anschlag

Auch die britische Polizei nutzte Twitter, um sich an besorgte Bewohner und Konzertbesucher zu wenden: Sie sollten sich von der Gegend fernhalten - auch weil pausenlos Feuerwehr- , Polizei- und Notarztfahrzeuge im Einsatz wären. Laut der Bahngesellschaft Northern Railway wurden Züge aus der nahegelegenen Victoria Station angehalten und der Bahnhof gesperrt. Die Polizei bestätigte, dass es 19 Todesopfer gibt. Rund 60 Menschen wurden außerdem teilweise schwer verletzt.

Polizeipräsident Ian Hopkins sagte: "Die Verletzten werden in sechs Krankenhäusern in und um Manchester behandelt. Bis es andere Hinweise gibt, werden wir diesen Vorfall wie ein Terror- Anschlag handhaben". Kurzzeitig war von einem Selbstmordattentäter, der möglicherweise sogar Teil des IS sein könnte, die Rede. Die wichtigste Frage sei jetzt, ob ein oder mehrere Täter für die Explosion verantwortlich war (- en), teilte die britische Polizei teilte mit. Telefonnummern der Notfall- Hotline für besorgte Familienangehörige sowie der britischen Anti- Terror- Hotline wurden via Radio veröffentlicht.

Foto: AFP or licensors

Foto: AP

Welle der Hilfsbreitschaft

Die Internet- Community reagierte sofort: Bald nach der Explosion waren die Themen "Ariana" und "Manchester" in den weltweiten Twitter- Trends. Fotos von vermissten Personen, die auf dem Konzert waren, wurden unter dem Hashtag #missinginmanchester geteilt. Twitter- Nutzer aus der Stadt boten unter dem Hashtag #roomformanchester auch Schlafmöglichkeiten und Mitfahrgelegenheiten für alle, die in den Verfall verwickelt wurden, an. Auf Facebook wurde wieder der bereits bekannte "Safety Check" aktiviert - alle die sich im betroffenen Gebiet befinden, können so ihre Facebook- Freunde informieren, dass sie in Sicherheit sind.

Konzertbesucher: "Wie im Krieg! Überall lagen Menschen herum!"

Gegenüber dem britischen Sender BBC Radio 5 Live berichtete Konzertbesucher Josh Elliott: "Wir versuchten so schnell wie möglich nach draußen zu gelangen. Rund um uns herum weinten und schrien alle! Überall waren Polizeiautos und wir wussten nicht, was überhaupt passiert". Eine andere Augenzeugin erzählte: "Alles ging so schnell, ich verstand gar nicht, was los war! Es gab einen lauten Knall und plötzlich liefen hunderte Menschen auf uns zu. Sie trampelten einfach über Kinder und Teenager! Alle wollten nach draußen!"

Ein Mann, der gerade seine Frau und Tochter vom Konzert abholen wollte, sagte: "Es war wie in einem Kriegsfilm! Von der Wucht der Explosion wurde ich auf den Boden geschleudert und als ich wieder aufstand, sah ich überall Menschen herumliegen. 20 bis 30 Körper - ich weiß nicht ob sie tot waren, aber sie sahen tot aus! Sie waren blutverschmiert." Der Mann rannte sofort ins Innere der Konzerthalle um nach seiner Familie zu suchen: "Ich konnte meine Frau und meine Tochter nirgends finden! Draußen unter den Herumliegenden waren sie auch nicht. Ich war verrückt vor Angst. Gleichzeitig versuchte ich so gut wie es nur ging, der Rettung zu helfen." Laut BBC konnte der Mann seine Familie wieder finden.

Foto: AP

Reaktionen aus der Politik

Premierministerin Theresa May, die zurzeit mit dem Wahlkampf für das Unterhausvotum am 8. Juni beschäftigt ist, hat den Opfern und ihren Familien Tribut gezollt. Sie sate: "Das was die Polizei als einen Terror- Angriff bezeichnet ist jedenfalls ein Schock". Sie setzte die Wahlkampage ihrer Konservativen Partei aus. Oppositionschef Jeremy Corbyn äußerte sich ebenfalls betroffen. Auch der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, sprach allen Familien, die bei dem Vorfall geliebte Menschen verloren haben, sein Beileid aus. Es sei "eine schreckliche und furchtbare Nacht für unsere wunderbare Stadt". Auf Twitter teilte er die Hashtags #missinginmanchester und #roomformanchester und schrieb, sie demonstrierten den wahren Geist der Stadt angesichts einer solch vernichtenden Tragödie.

Sir Richard Leese, der Vorsitzende des Stadtrats, sprach von einem "absolut schrecklichen Vorfall", der vor allem "sinn- und nutzlos" sei. Manchester sei eine stolze und starke Stadt, die nicht erlauben werde, dass die, die Angst säen ihre Ziele erreichen.

Foto: AP

Fragen über Fragen

Weiterhin gibt es Rätselraten und Spekulationen über den oder die Täter. Von der Polizei wird der Vorfall jedenfalls wie ein Terror- Anschlag gehandhabt, bis es gegenteilige Hinweise gibt. Unklar bleibt außerdem weiterhin, ob die Explosion gar von einem Selbstmordattentäter ausging oder nicht. Zahlreiche Augenzeugen berichteten, nach der Explosion viele Nägel auf dem Boden der Konzerthalle liegen gesehen zu haben. Das könnte ein Hinweis auf einen Selbstmordattentäter sein, da diese ihre Sprengkörper oft mit Nägeln spicken, um die Explosion zu maximieren. In den kommenden Stunden geht die Polizei mehreren Fragen nach: Handelte der Täter alleine? War er Teil einer Gruppe oder eines Netzwerkes? Wurde ihm geholfen? Wenn ja, von wo aus? Und am wichtigsten: Ist die Gefahr nun vorüber?

Foto: AP

Ariana Grande Konzert war "leichtes Ziel"

Von vielen Seiten kommt zusätzliche Kritik an der Explosion: Sie sei sinn- und zwecklos gewesen, vor allem weil sich in der Konzerthalle großteils Kinder und Jugendliche aufhielten. Die 23- jährige Pop- Sängerin Ariana Grande hat eine besonders junge Fangemeinschaft - durchschnittlich sind ihre Fans zwischen 14 und 24 Jahre alt. Ein schockierter Vater sagte gegenüber BBC: "Wir haben unserer Tochter die Konzertkarten zu Weihnachten geschenkt. Sie war mit ihrer besten Freundin dort, beide sind 14 Jahre alt. Sie sind wohlauf - Gott sei Dank!" Zahlreiche Eltern, die mit ihren Kindern beim Konzert waren oder sie abgeholt haben, fragen sich: "Warum würde jemand jemals eine Halle voller Kinder angreifen? Was ist der Zweck? Was will man damit beweisen?"

Die Sängerin hat sich inzwischen via Twitter an ihre Fans gewandt: "Ich bin gebrochen und es tut mir unendlich leid. Ich habe keine Worte für das, was geschehen ist". Vorerst wolle sie keine Konzerte mehr geben, heißt es.