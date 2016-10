Terror in Wien: Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Mehrere Terroranschläge in Wien, unzählige Verletzte, bewaffnete Verdächtige - von diesem Schreckensszenario gehen die Einsatzkräfte bei einer groß angelegten Übung aus, die am Freitagabend stattgefunden hat. 300 Beamten der Cobra, WEGA und Polizei sind bei der Aktion unter dem Titel "Show of force" ebenso im Einsatz, wie eine Vielzahl an Feuerwehr- und Rettungskräften.