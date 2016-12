Terror in Berlin: Chronologie des Horror- Anschlags

20 Uhr, mitten in Berlin. Der Weihnachtsmarkt am zentralen Breitscheidplatz ist gut besucht. Viele gönnen sich ihren Feierabend- Punsch, genießen die Zeit mit Freunden. Dann passiert das Unfassbare: Ein Lkw rast mitten in die Menge, mäht Menschen und Punschhütten um, reißt ein Dutzend Besucher in den Tod und verletzt rund 50 weitere. Die Chronologie des Horror- Anschlags.