"Terror - Ihr Urteil": Pilot für Seher unschuldig

Das heimische Publikum stimmte mit 86,9 Prozent für einen Freispruch des Piloten Lars Koch, 13,1 Prozent wiederum votierten für einen Schuldspruch. Auch in Deutschland und der Schweiz hatten die Zuschauer die Gelegenheit, über Schuld und Unschuld abzustimmen. Koch wurde dabei auch von unseren Nachbarn freigesprochen, in Deutschland mit dem exakt gleichen Ergebnis wie in Österreich, in der Schweiz waren 84 Prozent für einen Freispruch.

Florian David Fitz als Pilot Lars Koch Foto: ORF/Degeto/Julia Terjung

Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten?

Bei der Sendung, eine gemeinsame Produktion mit ARD und SRF, handelt es sich um das wohl größte Sozialexperiment in der Geschichte der Eurovision. Mit einem Thema, das kaum brisanter sein könnte. Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten? Durfte der Pilot das Flugzeug abschießen, um zu verhindern, dass ein Terrorist dieses auf ein vollbesetztes Stadion stürzen lässt? Weil es keinen Befehl gab und er sich eigenmächtig über geltendes Recht hinwegsetzte, musste sich der 31- Jährige vor Gericht verantworten. Für den Familienvater ist klar, dass er als Soldat im Kampf gegen den Terrorismus nicht anders handeln konnte.

Martina Gedeck als Staatsanwältin Foto: ORF/Degeto/Julia Terjung

Held oder Mörder?

Das auf dem gleichnamigen Theaterstück basierende TV- Drama "Terror - Ihr Urteil" von Ferdinand von Schirach stellte damit eine nicht nur eine juristische, sondern vor allem eine ethische Frage in den Raum: Wie viele Leben darf opfern, um andere zu retten? Und: Ist Koch ein Held oder ein Mörder?

Die österreichischen Zuseher fällten am Montagabend ihr eindeutiges Urteil über den Piloten: Für sie ist er unschuldig. Anschließend erfolgte die Ausstrahlung des von unseren Landsleuten gewählten Endes sowie eine Live- Diskussion unter der Leitung von Peter Resetarits. Unter den Gästen: Justizminister Wolfgang Brandstetter, Rechtsphilosophin Elisabeth Holzleithner und Verfassungsjurist Heinz Mayer sowie der frühere Kampfpilot Brigadier Karl Gruber.

Foto: ORF/Degeto/Julia Terjung

Lars Eidinger als Verteidiger Kochs Foto: ORF/Degeto/Julia Terjung

Burghart Klaußner als Vorsitzender Richter Foto: ORF/Degeto/Julia Terjung

Am 14. Oktober lief "Terror - Ihr Urteil" einmalig ein deutschen und österreichischen Kinos. Hier sehen Sie den Trailer!

Wie weit darf Terrorbekämpfung gehen?

Vor dem 11. September 2001 hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass dieses Szenario Realität werden könnte. Doch angesichts der Terrorgefahr erscheint die Handlung von Schirachs Theaterstück, welches im Oktober 2015 in Berlin uraufgeführt wurde, gar nicht so weit hergeholt. Und nicht nur Kochs eigene Entscheidung wird in Theater und Film in Frage gestellt. Auch die Rolles des Staates und der Justiz wird thematisiert: Wie weit darf Terrorbekämpfung gehen?

Foto: ORF/Degeto/Julia Terjung