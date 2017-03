Termin für Rettungsspiel Vienna vs. Rapid fixiert!

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des First Vienna FC 1894 hat der österreichische Rekordmeister eine Unterstützung in Form eines Freundschaftsspiels angeboten. Zahlreiche ehemalige Fußballstars werden dem Spiel beiwohnen. An einem passenden Rahmenprogramm wird noch intensiv gearbeitet.

Foto: GEPA, AFP

Ein Ticket wird an Anlehnung des Gründungsjahres der Vienna, 18,94 € kosten. Im Eintrittspreis enthalten ist ein Traditionsschal. Tickets sind ab sofort direkt beim First Vienna FC 1894 und ab Samstag im Fancorner des SK Rapid im Allianz Stadion (geöffnet Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr) und online bei Wien Ticket verfügbar.