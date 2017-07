Tennis- Flitzer sorgt für Nazi- Eklat in Schweden

Jachten, Ferraris und die reichsten Millionäre auf einem kleinen Fleck. Bastad, ein 5000- Einwohner- Urlaubsdomizil an der schwedischen Westküste, feiert das 70- Jahre- Jubiläum des Sandplatz- Klassikers. Leider wurde dieses nun von einem Nazi- Eklat überschattet.

Foto: AP

Der Flitzer trug ein schwarzes T- Shirt mit der Aufschrift "Revolution". Nach dem der Unruhestifter auf dem Platz "Sieg Heil" rief, führte ihn eine Polizistin vom Spielfeld. Die Zuschauer pfiffen den Mann, der für eine Unterbrechung sorgte, aus. Das Halbfinale gewann Ferrer gegen seinen Landsmann schließlich mit 6:1, 6:7(3) und 6:4.

Knowle im Finale

Aus österreichischer Sicht gibt es eine erfolgreiche Nachricht: Julian Knowle spielt heute an der Seite des Deutschen Philipp Petzschner um seinen ersten ATP- Doppel- Titel seit 2014. Im Endspiel (12 Uhr) trifft das österreichisch- deutsche Duo auf die Niederländer Sander Arends/Matwe Middelkoop. Knowle hat in seiner langen Karriere bisher 18 Titel geholt, zuletzt 2014 das Rasenturnier in Halle. Im Ranking liegt Knowle auf dem 77. Platz.