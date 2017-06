Teheran: Schüsse im Parlament und bei Mausoleum

Ob es sich bei den Anschlägen um eine konzertierte Aktion handelte, war zunächst unklar. Auch die Identität der Angreifer und ihre Motive seien noch nicht bekannt, berichtete die Agentur Tasnim. Der Iran war in den vergangenen Jahren weitgehend von Anschlägen verschont geblieben, es gab aber immer wieder Drohungen der Terrormiliz Islamischer Staat und anderer sunnitischer Extremistengruppen gegen den Iran.

Bewaffnete Angreifer stürmten Parlament

Drei Angreifer seien in das Parlament eingedrungen, sagte der Abgeordnete Elias Hazrati dem staatlichen Fernsehen zufolge. Einer sei mit einer Pistole, die beiden anderen seien mit Sturmgewehren des Typs AK- 47 bewaffnet gewesen. Die Nachrichtenagentur ISNA meldete unter Berufung auf einen Abgeordneten, alle Türen des Parlamentes seien geschlossen worden, ein Angreifer sei von Sicherheitskräften umzingelt.

Das Parlament in Irans Hauptstadt Teheran Foto: AP

Selbstmordanschlag bei Khomeini- Grabmal

Als etwa zeitgleich mehrere Angreifer durch den westlichen Eingang des Khomeini- Mausoleums im Süden Teherans stürmten und das Feuer eröffneten, wurde Berichten zufolge zudem ein Gärtner getötet. Unter den Attentätern sei auch eine Frau gewesen, die sich außerhalb des riesigen Komplexes in die Luft gesprengt habe, berichtete die Agentur ISNA.

Khomeini hatte 1979 die Islamische Revolution im Iran nach dem Sturz von Schah Reza Pahlavi angeführt und das Land zu einer Islamischen Republik umgestaltet. Der erst im Mai mit großer Mehrheit wiedergewählte Präsident Hassan Rouhani bemüht sich um Reformen in dem Land, in dem Khomeinis Nachfolger, Ayatollah Ali Khomeinials geistliches und politisches Oberhaupt letztlich das Sagen hat.

Der Iran spielt auch eine Rolle in der gegenwärtigen Krise um den Golfstaat Katar. Irans Erzfeind Saudi- Arabien und weitere arabische Staaten haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar gekappt und werfen dem Land vor, Terroristen und den Iran zu unterstützen, was die Regierung in Doha zurückweist. Der Iran sieht sich als eigentliches Ziel des Vorstoßes der arabischen Staaten und die USA als Strippenzieher, zumal er kurz nach dem Besuch von US- Präsident Donald Trump in Saudi- Arabien folgte.