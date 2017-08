Technischer K.o.! Mayweather paniert McGregor

Dabei erwischt der Ire McGregor im als "Big Money Fight" etikettierten Super- Spektakel in Las Vegas keinen schlechten Start. Der zuletzt zwei Jahre außer Gefecht gewesene Mayweather, inzwischen 40 Jahre alt, hatte in den ersten Runden sichtlich Probleme, mit dem angriffslustigen Ultimate- Fighter zurechtzukommen.

McGregor "viel besser" als Mayweather dachte

Aber mit Fortdauer des Kampfs fand Mayweather immer mehr zu seiner alten Form. Bessere Technik, bessere Fitness, mehr Routine - alles zusammen ließ spätestens ab der Mitte des Kampfes das Geschehen zu einem recht einseitigen mutieren. In der neunten Runde hing McGregor erstmals in den Seilen, in der zehnten konnte der Ringrichter nicht mehr zusehen, brach den Kampf ab - technischer K.o. für Mayweather. Für den Protz- Boxer ist das der 50. Sieg in seinem 50. Karrierekampf. "Der 50. Sieg bedeutet mir viel", strahlte Mayweather nach dem Sieg, "das war mein letzter Kampf heute, das steht fest". Und auch für den Unterlegenen hatte er aufmunternde Worte: "Conor war viel besser als ich gedacht hatte, er ist ein großer Kämpfer."

Millionen- Irrsinn

Auffallend war, dass McGregor physisch mehr Masse in den Ring brachte. Die vereinbarte Gewichts- Limite im Superweltergewicht kam dem über eine längere Reichweite verfügenden Underdog zupass (69,583 kg). Vorab im Clinch nutzte er diesen Vorteil aus und nahm Mayweather aus. Doch mit Fortdauer des Fights setzte sich die Klasse von Mayweather durch. Die beiden Boxer kassieren für den Fight gigantische Summen. Mayweather rund 230 Millionen Dollar, McGregor deren 100.