Team Stronach will Neuwahl und wird antreten

"Diese Ehe ist zerrüttet", lautete Lugars Einschätzung der aktuellen Lage der Regierung. Dementsprechend sollten SPÖ und ÖVP wie bei einer "Scheidung" auch ihre Trennung "gemeinsam und auf Augenhöhe" im Alleingang besiegeln, "sie braucht die Opposition nicht". Bis dahin solle die Regierung weiterarbeiten. Lugar sicherte bei einzelnen "vernünftigen" Vorhaben die Unterstützung seiner Partei zu.

Eine Neuwahl bedeute auch nicht das Ende des Team Stronach, versicherte dessen Klubchef. "Ja, es wird weitergehen. In welcher Form, werden wir Ihnen noch bekannt geben", meinte Lugar. Bereits in den vergangenen Monaten habe man an den Zukunftsplänen der kleinsten Oppositionspartei gearbeitet. Allerdings seien die Beratungen noch nicht so weit gediehen, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Team-Stronach-Klubobmann Robert Lugar Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Lugar will nicht wechseln

Einen Wechsel zu einer anderen Partei oder in eine Übergangsregierung schloss Lugar "zu hundert Prozent" aus. Letzteres ergebe keinen Sinn, wenn man aus der Opposition heraus stets die Arbeit der Koalition kritisiert hat.

Den designierten ÖVP- Chef Kurz will das Team Stronach in der Aktuellen Stunde zum "Schutzzonen, Grenzsicherung, Integration: Wahlkampf oder Umsetzung?" befragen. Der amtierende Außen- und Integrationsminister solle dabei auch beantworten, wie er sich die Lage derzeit vorstellt, so Lugar.

Sebastian Kurz Foto: AP

Opposition in Sachen Neuwahl gespalten

Nachdem die ÖVP Sebastian Kurz am Sonntag einstimmig zum Parteichef gewählt hatte, scheint eine Neuwahl unausweichlich. Die FPÖ hatte am Montagvormittag bereits neue Wahlplakate enthüllt , die Grünen hatten hingegen angekündigt, einem Neuwahlantrag vorerst nicht zuzustimmen .