Team Stronach tritt nicht bei Nationalratswahl an

Das Team Stronach wird bei der Nationalratswahl im Herbst definitiv nicht antreten. Darauf hat man sich am Dienstag in einer Sitzung eines erweiterten Präsidiums verständigt. Es werde "weder eine Umbenennung noch eine Kandidatur bei der NR- Wahl 2017 geben", hieß es in einer Aussendung. Parteichef Frank Stronach hatte bereits angekündigt, dass er künftig weder seinen Namen noch Geld hergeben will.