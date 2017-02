Team- Sprint- Gold an Norwegen und Russland

Norwegens Damen und Russlands Herren haben am Sonntag bei der Nordischen Ski- WM Gold in den Langlauf- Teamsprints erobert. Maiken Caspersen Falla verteidigte diesmal mit Heidi Weng ihren Titel erfolgreich und holte nach dem Sprint schon die zweite Goldmedaille in Lahti. Auch Sergej Ustjugow doppelte nach, mit Nikita Krijukow profitierte er aber von einer Kollision der führenden Norweger und Finnen.