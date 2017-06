Team in Irland: Schafft den Juni- Hattrick!

Alles oder Nichts! Verlieren ist für Österreichs Nationalteam heute in Dublin verboten - sieben Punkte Rückstand auf die Iren (zumindest vier auf Serbien, das heute Wales empfängt) wären bei dann noch vier ausstehenden Spielen schwer aufzuholen, Russland 2018 wohl kein Thema mehr. Und auch die Zukunft von Teamchef Marcel Koller, dessen Vertrag bis zum Ende der WM- Quali läuft, wäre ungewiss.

Das Ende einer langen Saison, geistige und körperliche Müdigkeit - Worte, die keiner als Ausrede gelten lassen will. Und es gibt zwei Beispiele, was unser Team am Ende einer langen Saison Großes leisten kann:

7. Juni 2013: 2:1 gegen Schweden

In der Quali für die WM 2014 sorgten David Alaba und Marc Janko für Jubel im Happel- Stadion, Schweden nutzte der Anschlusstreffer durch Elmander nichts mehr. Leider wurde die WM verpasst, reichte es nur zu Platz drei hinter Deutschland und Schweden.14. Juni 2015:

1:0 in Russland

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren trat unser Team in Moskau an - und feierte in der EM- Quali einen historischen Sieg: Ein traumhafter Fallrückzieher von Marc Janko brachte das 1:0 und den ersten Erfolg in Russland seit 54 Jahren. Drei Monate später wurde die EM- Teilnahme mit einem 4:1 in Schweden fixiert.

Baumgartlinger, Junuzovic, Harnik und Prödl waren bei beiden Siegen dabei, Alaba gegen Schweden, Klein, Dragovic und Hinteregger in Russland - sie alle sind auch in Dublin dabei, sollen sich an diese beiden Triumphe erinnern. Und gemeinsam mit den Kollegen dafür sorgen, dass aller guten Juni- Dinge drei sind: 2013, 2015, 2017.

Peter Klöbl (aus Dublin), Kronen Zeitung