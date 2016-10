TBC- Alarm an Tiroler Schule - 13- Jähriger erkrankt

Helle Aufregung an der Neuen Mittelschule Nußdorf- Debant in Osttirol: In der vergangenen Woche wurde bei einem 13 Jahre alten Schüler aus Somalia die Infektionskrankheit Tuberkulose (TBC) diagnostiziert. Die Behörde ist um Beruhigung bemüht: Die Ansteckungsgefahr sei gering. Eine Mutter, die anonym bleiben will, erhebt Vorwürfe.