Taxi rammt Fußgängergruppe an Flughafen Boston

Am Flughafen der US- Metropole Boston hat am Montag ein Taxi eine Gruppe von Fußgängern gerammt. Bei dem Vorfall am Taxistand des Logan International Airport seien mindestens zehn Menschen verletzt worden, teilte die Polizei im US- Bundesstaat Massachusetts mit. Die Behörden gehen nicht davon aus, dass der 56- jährige Taxifahrer den Unfall absichtlich verursacht hat, auch wenn die Ursache noch unklar ist und der Fahrer weiter vernommen wird.