Taxi fährt Menschen an: Zehn Verletzte in Boston

In der US- Großstadt Boston ist am Montag ein Taxi in eine Menschengruppe gefahren. Dabei seien zehn Personen verletzt worden, meldete CNN unter Berufung auf die Polizei im Bundesstaat Massachusetts. Fernsehbilder zeigten das Taxi, das nach der verhängnisvollen Fahrt an einer Hauswand zum Stillstand kam. Die Polizei spricht von einem Unfall ohne terroristischen Hintergrund.