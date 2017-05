Tausende wollen illegal per Flugzeug einreisen

Griechenland sei ein "Drehkreuz der illegalen Migration und Brennpunkt der Schleusungskriminalität nach Europa", berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Behörden.

In einem vertraulichen Lagebild des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration (Gasim), das der Zeitung vorliege, heißt es demnach: "Durch die andauernden verstärkten grenzpolizeilichen Maßnahmen an der griechisch- mazedonischen Grenze haben alternative Migrationswege - insbesondere der Luftweg aus Griechenland - an Bedeutung gewonnen."

Die mazedonisch-griechische Grenze wurde zu einem Bollwerk ausgebaut. Foto: Associated Press

Türkisch- bulgarische Grenze als neuer Hotspot

Für die illegale Migration nach Europa steige zudem die Bedeutung der türkisch- bulgarischen Grenze. Laut Gasim ist "von einem hohen Dunkelfeld, insbesondere bei der illegalen Einreise über die türkisch- bulgarische Grenze, auszugehen".