Tausende Reisende sitzen in Wien- Schwechat fest

Wegen technischer Probleme ist es am Sonntag zu einem Chaos am Flughafen Wien gekommen. Seit 17 Uhr wurden Dutzende Flüge abgesagt oder waren stark verspätet. Menschentrauben bildeten sich in der Abflughalle, für die gestrandeten Passagiere wurden rund 500 Feldbetten aufgestellt. Eine Sprecherin des Flughafens sagte, es gebe Schwierigkeiten bei der Übertragung von Flugplandaten von Eurocontrol zu Austro Control.