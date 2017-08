Tausende Polizisten jagen diesen Terrormörder

Wie die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf die Sicherheitskräfte berichtete, soll Moussa Oukabir nach der Todesfahrt zu Fuß geflüchtet sein. Kataloniens Präsident Carles Puigdemont warnte am Freitag, ein "Terrorist" sei weiterhin auf der Flucht. Der Mann sei gefährlich. Moussa Oukabir soll spanischer Staatsbürger marokkanischer Herkunft sein.

Der Bruder von Moussa, der Marokkaner Driss Oukabir, stellte sich kurz nach dem Attentat bei Girona der Polizei und behauptete, dass sein Pass gestohlen worden sei und er nichts mit dem Anschlag zu tun habe .

Todeslenker wollte "Ungläubige" töten

Wie die britische "Daily Mail" am Freitag berichtete, hatte Moussa Oukabir vor dem Attentat in sozialen Netzwerken davon gesprochen, dass er als "König der Welt" die "Ungläubigen" töten wolle. Auf Facebook soll er auch immer wieder seinem Hass auf Muslime Luft verschafft haben. Sein Bruder Driss soll der Exekutive bereits zuvor aufgefallen sein. So berichtete die "New York Times", dass er 2012 wegen eines angeblichen Sexualverbrechens im Gefängnis saß.

Der 17-jährige Moussa Oukabir soll mit dem Lieferwagen in die Menschenmenge gerast sein. Foto: facebook.com

Moussa Oukabir Foto: facebook.com

Derzeit drei Verdächtige in Haft

Mittlerweile sind im Zusammenhang mit dem Attentat neben Driss Oukabir zwei weitere Verdächtige festgenommen worden. Der dritte Verdächtige sei am Freitag in Ripoll, etwa 100 Kilometer nördlich der katalonischen Hauptstadt, gefasst worden, teilte die Polizei mit. Dort war am Tag zuvor bereits ein Marokkaner festgenommen worden, der nach Ermittlerangaben mit dem Lieferwagen, der bei dem Anschlag genutzt wurde, in Verbindung steht. Einen weiteren Verdächtigen nahmen die Fahnder in Alcanar im Süden Kataloniens fest. Bei ihm handelt es sich um einen Spanier aus der Exklave Melilla.

Der festgenommene Driss Oukabir (28) soll mit dem Attentat nichts zu tun haben. Foto: El Pais

Wenige Stunden später ereignete sich eine ähnliche Attacke im rund 100 Kilometer südlich gelegenen Badeort Cambrils . Sieben Menschen wurden verletzt, unter ihnen ein Polizist. Die Beamten töteten die fünf Angreifer. Bei den Sprengstoffgürteln, die die "mutmaßlichen Terroristen" trugen, handelte es sich nach Angaben des katalanischen Innenministers Joaquim Forn um Attrappen.

