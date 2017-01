Tausende feiern mit Ski- Legenden 50 Jahre Weltcup

Neben Killy und Co. waren Größen wie Karl Schranz, Renate Götschl, Marc Girardelli, Petra Kronberger, Alberto Tomba, Tamara McKinney, Michaela Dorfmeister, Lise- Marie Morerod, Tina Maze, Nicole Hosp, Pernilla Wiberg usw. noch einmal auf Rennskiern zu bewundern. Sie alle waren der Einladung gefolgt, um ein halbes Jahrhundert Ski- Weltcup zu feiern. Am 5. Jänner 1967 hatte in Berchtesgaden das erste Weltcuprennen stattgefunden, Sieger war der Österreicher Heini Messner gewesen.

Der Italiener Patrick Thaler Foto: AFP

Marcel Hirscher stoppte für Selfie mit Fans

Vor der Exhibition hatten die aktuellen Stars ihre Startnummern- Auslosung ebenfalls auf dieser Piste und auf Skiern vorgenommen. Hirscher zog dabei die Nummer sechs für den Zagreb- Slalom, den er am Donnerstag zum bereits vierten Mal gewinnen kann. Später nahm der Salzburger auch am Legenden- Rennen teil, stoppte dabei aber für ein "Selfie" mit den Fans.

"Der Termin heute ist natürlich nicht ideal für mich. Es ist aber eine Riesen- Ehre, an so etwas teilzunehmen", sagte der Österreicher, der im Winter 2016/17 auf seine bereits sechste große Kristallkugel in Folge losgeht. "Noch nie bin ich so locker ein Rennen gefahren", scherzte der 27- jährige Salzburger, der seine großteils deutlich älteren Mitstreiter beneidete. "Sie dürfen jetzt Party machen. Ich bin der Jüngste, muss aber ins Bett."

Slalom- Kurs mit alten Holz- und neuen Kippstangen

Patrick Lang, Sohn des Weltcup- Mitbegründers Serge Lang, sowie FIS- Generalsekretärin Sarah Lewis und Zagrebs Bürgermeister hatten anfangs das Publikum unterhalten. Danach legten die Altstars auf dem Kurs, dessen Piste vom ehemaligen FIS- Renndirektor Günter Hujara präpariert worden war und dessen Tore von Holzstangen bis zu modernen Kippstangen reichten, unter Flutlicht los. Für die Ski- Legenden war Zagreb eine gute Gelegenheit, nach langer Zeit wieder aufeinanderzutreffen.

Als Liebling der Damenwelt entpuppte sich dabei Killy. Denn der Franzose war trotz Italiens bei Flutlicht mit Sonnenbrille angetretenem Schönling Alberto Tomba Favorit sowohl bei Moser- Pröll als auch Götschl. "Einen Killy wiederzutreffen ist das Größte, er war mein großes Vorbild", gab sich Moser- Pröll begeistert. Die Salzburgerin ist mit sechs Gesamtsiegen selbst eine Weltcup- Rekordhalterin. "Hoffentlich findet das nächste Treffen nicht erst wieder in 50 Jahren statt", scherzte die 63- Jährige aus Kleinarl.

Jean-Claude Killy Foto: AFP

Götschl: "Einen Killy hätte ich nie kennengelernt"

Gut 20 Jahre nach Moser- Prölls letztem Kugelgewinn war Götschl Gesamtsiegerin geworden. "Einen Killy hätte ich ohne das hier heute wohl nie kennengelernt", freute sich auch die 41- jährige Steirerin, die ihrem Titel einer "Speed Queen" noch einmal alle Ehre machte. Allerdings ließ Götschl bei ihrer Schussfahrt zu "Bestzeit" sämtliche Tore aus. Letzte Starterin beim legendären Treffen der "Ski- Mehrstufenklasse" war Olympiasiegerin Janica Kostelic, die heute praktisch Kroatiens höchste Sport- Beamtin ist.

Unbeantwortet blieb am Ende alleine die Frage nach dem oder der Besten aller Zeiten. Jede Zeit habe ihre Größten hervorgebracht, winkte Moser- Pröll ab. Vielmehr betonte sie: "Es ist einfach großartig, was hier in Zagreb auf die Beine gestellt worden ist."